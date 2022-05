उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी अब उपलब्ध होगा ऑक्टेन-100 पेट्रोल, क्यों खास है ये पेट्रोल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 12 मई। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और नोएडा जैसे शहरों की तरह अब देहरादून में भी ऑक्टेन-100 पेट्रोल उपलब्ध रहेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने राजधानी देहरादून में पहला ऑक्टेन-100 पेट्रोल पंप का शुभारंभ कर दिया है। लग्जरी कारों के लिए पहला हाई ऑक्टेन-100 पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप में 180 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा।

उत्तराखंड का पहला आउटलेट

कैनाल रोड स्थित पेट्रोल पंप पर आयोजित कार्यक्रम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने इस खास पेट्रोल लॉन्च किया। यह उत्तराखंड का पहला आउटलेट है, जहां 100 ऑक्टेन पेट्रोल मिलेगा। यह आउटलेट देहरादून-मसूरी रोड पर स्थित है। उत्तराखंड में 100 ऑक्टेन की उपलब्धता के साथ उच्च तकनीक लग्जरी कार और बाइक स्वामी अब आसानी से ड्राइविंग के जूनून को बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में लग्जरी कार की बढ़ती डिमांड के कारण ही यह पंप खोला गया है। इसी के साथ देहरादून में ही 2 किलो का गैस सिलेंडर भी लॉन्च किया गया है। इस सिलेंडर का नाम 'मुन्ना' है. इसे छोटे उपभोक्ताओं की आवश्कताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

क्या होता है ऑक्टेन 100 पेट्रोल

इसे हाई ऑक्टेन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। वाहन के इंजन को नॉक से बचाने में पेट्रोल की क्षमता की जो रेटिंग होती है, उसे ऑक्टेन रेटिंग के तौर पर समझा जाता है। सुपर प्रीमियम ऑक्टेन 100 पेट्रोल को हाई परफाॅर्मेंस वाले वाहनों में प्रयोग किये जाने की सलाह दी जाती है। इससे प्रीमेच्योर इग्निशन समस्या से बचा जा सकता है। बीएस 6 वाहनों के लिये उपयुक्त बताया जाता है। ऑक्टेन रेटिंग ईंधन की स्थिरता का मानक हैं। यह नॉक (टकराव) से बचाव की ईंधन की क्षमता का मानक है। जब इंजन के सिलेंडर में ईंधन पहले ही प्रज्वलित हो जाता है, तो इसे नॉक कहा जाता है। यह प्रभाव को कम करता है और इससे इंजन को नुकसान हो सकता है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, उतना ही पेट्रोल नॉक को रोकने में सक्षम होता है। दुनिया भर में 100 ऑक्टेन पेट्रोल का लक्जरी वाहनों के लिये उत्कृष्ट बाजार है। यह केवल छह देशों अमेरिका, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजरायल में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें-चारधाम यात्रा: अब तक 28 तीर्थयात्रियों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल

English summary

Octane-100 petrol will now be available in Dehradun, the capital of Uttarakhand, why is this petrol special?