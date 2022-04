जानिए कौन हैं देवभूमि उत्तराखंड में न्याय के देवता, जो कि पहली बार निकले हैं संदेश यात्रा पर

Uttarakhand

देहरादून, 27 अप्रैल। देवभूमि उत्तराखंड में न्याय के देवता गोलज्यू महाराज की पहली बार संदेश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा पूरे 10 दिन तक 22 सौ किमी तक पूरे राज्य में पहुंचेगी और आशीर्वाद देगी। यात्रा का आयोजन अपनी धरोहर संस्था के द्वारा उठाया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य उन 22 पौराणिक महत्व के स्थलों की जानकारी आमजनों और खासकर नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। जो कि मंगलवार को पिथौरागढ़ पहुंची। यहां रामलीला मैदान में भव्य कलश यात्रा के साथ गोलज्यू रथ का स्वागत हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गोलज्यू रथ का दर्शन कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की।

Know who is the devta of justice in Devbhoomi Uttarakhand, who has come out on the Sandesh Yatra for the first time