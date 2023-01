Joshimath sinking: जोशीमठ के दरकने और दरारों के पीछे क्या है 2 जनवरी की रात का सच, जानिए क्यों​ छिड़ी नई बहस

जोशीमठ भू धंसाव को लेकर हर कोई चिंतित है। स्थानीय लोगों की चिंता की एक वजह दो जनवरी की रात को भी माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि 2 जनवरी की रात में कुछ हलचल महसूस हुई थी।

जोशीमठ में भू धंसाव और जगह-जगह दरारें आने की वजह को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। अभी जो भी स्थानीय लोगों के आरोप और रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें एक बड़ी चर्चा 2 जनवरी की रात को लेकर है। जोशीमठ के कई हिस्सों में एक वर्ष से ज्यादा समय से दरारें आ रही हैं। इसरो की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि जोशीमठ हाल के वर्षों में करीब 2 सेमी प्रति वर्ष की रफ्तार से धंसा है। हालांकि हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने जोशीमठ भू-धंसाव की सेटेलाइट तस्वीरें हटा दी हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। इसको लेकर भी कई तरह की चर्चा है।

A new debate has started in Joshimath regarding the reason for landslides and cracks appearing at various places. In all the allegations and reports of the local people that have come to the fore, there is a big discussion about the night of 2 January. Cracks have been appearing in many parts of Joshimath for more than a year. An ISRO report had come out, in which it was told that Joshimath has sunk at a rate of about 2 cm per year in recent years. There are many discussions regarding this.