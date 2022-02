उत्तराखंड में आधी आबादी ही तय करेगी किसके पास रहेगी सत्ता की चाबी, जानिए कैसे

Uttarakhand

देहरादून, 17 फरवरी। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम जो भी हों लेकिन ये तय है कि सत्ता की चाबी किस​के हाथ में रहेगी ये आधी आबादी ही तय करने जा रही हैं। मतदान का फाइनल डेटा सामने आने के बाद साफ हो गया है कि इस बार आधी आबादी ने लोकतंत्र के महापर्व में पूरे उत्साह के साथ बढ-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश में मतदान करने में महिलाओं का प्रतिशत 67.20 रहा है। मैदान में हरिद्वार की महिलाओं ने 73.64 परसेंट के साथ टॉप किया है। जबकि पहाड़ में उत्तरकाशी की महिलाओं ने 70.53 परसेंट के साथ टॉप किया है। अल्मोड़ा में 58.91 परसेंट के साथ सबसे कम महिलाओं ने मतदान किया है। इस तरह से साफ है कि इस बार सत्ता तक पहुंचाने में आधी आबादी का आशाीर्वाद मिलना जरुरी है।

