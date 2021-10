​आखिरी ओवर में सिक्सर मारकर एक बार फिर धामी कैसे बने 'धाकड़', पढ़िए पूरा मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 6 अक्टूबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अपनी रणनीति में कामयाब हुए हैं। ऊर्जा कार्मिकों की हड़ताल पर जाने से पहले ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से खुद वार्ता कर मोर्चा संभाला। जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल ​स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने अपने पूरी टीम को पहले से ही कर्मचारियों को मनाने और हड़ताल से निपटने के निर्देश दिए थे, जब हड़ताल को लेकर कर्मचारी अड़ गए तो मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभालते हुए कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित करवा दी।

English summary

How to become Dhami once again by hitting a sixer in the last over, read the whole matter