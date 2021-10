पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्यों हाईकमान से की विनती और किस बात के लिए मांगी आज्ञा,जानिए पूरा मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 20 अक्टूबर। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर हाईकमान से पंजाब प्रभारी पद से मुक्त करने की मांग की है। हरीश रावत ने चुनाव को देखते हुए पूरा समय उत्तराखंड में देने के लिए पंजाब प्रभारी से मुक्त होने की बात की है। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत के कई बार अपील करने के बाद भी पंजाब में नए प्रभारी की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

English summary

Former CM Harish Rawat once again demanded to be relieved from the post of Punjab in-charge from the high command