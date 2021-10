पंजाब की टेंशन से हरीश रावत का नहीं छूट रहा पीछा, अब इस नए 'झमेले' में फंसे

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 अक्टूबर। पंजाब प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर के कांग्रेस हाईकमान और बतौर प्रभारी उन पर लगे सभी आरोपों का जबाव देते हुए अमरिंदर के शासनकाल में हुई गलतियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने पंजाब प्रभारी के नाते खुद की इमेज को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। हरीश रावत पंजाब प्रकरण को लेकर खुद पर लगे आरोपों को प्रभारी पद से मुक्त होने से पहले सभी विवादों को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में हरीश रावत ने एक बार फिर पंजाब प्रकरण पर सारे तथ्यों को सामने रखा है।

English summary

Harish Rawat is not getting chased by the tension of Punjab, now caught in this new 'mess'