Uttarakhand

oi-Anuj Shrivastava

देहरादून, 23 दिसंबर: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के हरिद्वार का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक धर्म संसद का जहां पर एक हिंदू महासभा की नेता मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए दिखाई दी। वीडियो के वायरल होने पर कई पूर्व सेना प्रमुखों समेत कई नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इस वीडियो की निंदा की है।तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने इस वीडियो को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने इस धर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपने उसी ट्वीट में साकेत गोखले ने जानकारी दी कि यह धर्म संसद 17 से 20 दिसंबर तक चली थी।

साकेत गोखले के अनुसार इस धर्म संसद के कार्यक्रम में काफी लोग जुड़े हैं। जिसमें से कई तो बड़े चेहरे भी हैं। शिकायत के अनुसार उन सभी लोगों में से हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधानंद गिरी, बीजेपी महिला विंग की लीडर उदिता त्‍यागी और बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्‍याय भी शामिल हैं।

I've filed a complaint with SHO, Jwalapur PS in Haridwar against the #HaridwarHateAssembly conducted from 17th-20th December at Ved Niketan Dham.

Failing the registration of an FIR against the organizers & speakers in 24 hrs, a plaint shall be made to the Judicial Magistrate. https://t.co/hnUdNiurve pic.twitter.com/Xgv6FCu3ZM