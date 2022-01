कोरोना के चलते हरिद्वार जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 'मकर संक्रांति' पर नहीं कर सकेंगे स्नान, लगाया कर्फ्यू

Uttarakhand

oi-Akarsh Shukla

हरिद्वार, 11 जनवरी। कोरोना वायरस महामारी देश में अब तेजी से पैर पसार रही हैं, इसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर उत्तराखंड की हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर ने मंगलवार को बताया कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को 'मकर संक्रांति' पर पवित्र स्नान करने वाले भक्तों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा 'हर की पौड़ी' क्षेत्र में भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। 'मकर संक्रांति' के मौके पर 14 जनवरी को हरिद्वार में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा।

हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो, उसे महामारी अधिनियम -1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कई राज्यों में प्रतिबंध सख्त कर दिए गए है। इस बीच मकर संक्रांति के त्योहार पर हरिद्वार में लगने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है।

Uttarakhand | Haridwar district administration has put a complete ban on devotees taking holy dips on 'Makar Sankranti', 14 January. Entry at 'Har ki Pauri' area has also been restricted. Night curfew to be imposed from 10 pm- 6am on Jan 14: Vinay Shankar Pandey, DM, Haridwar pic.twitter.com/5qgTVfGRXW