Dehradun: मेंहदी की हो रही थी तैयारी, तभी दूल्हे की सच्चाई आ गई सामने, दूल्हा निकला फर्जी 'कर्नल'

देहरादून में एक युवक पर केस दर्ज किया गया है। जो कि खुद को कर्नल बताकर शादी करने निकला था। अब पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

उत्तराखंड के देहरादून में शादी के सीजन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। देहरादून की एक युवती की एक युवक से मैट्री मोनियल साइट से जान पहचान हुई। युवक ने खुद को आर्मी में कर्नल बताया था। लेकिन युवक फर्जी निकला। मेंहदी के दिन जब दूल्हन को दुल्हे की सच्चाई का पता चला तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। अब पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खुद को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हुए जम्मू कश्मीर में तैनात बताया था

प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून की युवती जो डेंटिस्ट है। मैट्री मोनियल साइट के जरिए मुलाकात मोहकमपुर निवासी रोहित राणा से हुई। रोहित मूल रूप से रुद्रप्रयाग के कालीमठ का रहने वाला है। आरोप है कि रोहित ने खुद को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बताते हुए जम्मू कश्मीर में तैनात बताया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों ने शादी करने का ​फैसला लिया।

रिश्तेदार को दुल्हे पर शक हुआ

शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस बीच मेंहदी के दिन दुल्हन के एक रिश्तेदार जो आर्मी में है, दुल्हे पर शक हुआ। ​दुल्हन के रिश्तेदार ने दुल्हे से उसके पलटन के बारे में पूछा। लेकिन दूल्हा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद उन्होंने आर्मी में जांच पड़ताल की तो मामला सामने आ गया। आरोपी की पोल खुलने पर दुल्हन ने शादी करने से इन्कार कर दिया और उसके खिलाफ तहरीर दे दी। इसके बाद जब आरोपी युवक के बारे में जांच पड़ताल की तो ये बात भी सामने आई कि आरोपी रोहित पहले से शादीशुदा है। मामले में युवती की तहरीर पर रोहित राणा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

In Dehradun, Uttarakhand, during the wedding season, such a case has come to the fore, everyone is surprised to hear the story. A girl from Dehradun got acquainted with a young man through matrimonial site. The young man had called himself a colonel in the army. But the young man turned out to be fake. On the day of henna, when the bride came to know the truth of the groom, the bride refused to marry. Now the police have started investigation by registering a case against the accused on the complaint of the family members.