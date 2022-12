Uttarakhand: कानून और भ्रष्ट्राचार को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल,'ट्रिपल अटैक' से भाजपा निशाने पर

उत्तराखंड में कानून और भ्रष्ट्राचार को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। लोक सेवा आयोग में भर्ती पर भ्रष्ट्राचार, अंकिता केस में वीआईपी का नाम और चमोली युवक की मारपीट के मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

Uttarakhand

उत्तराखंड में कानून और भ्रष्ट्राचार को लेकर राज्य सरकार मुख्य विपक्षी कांग्रेस के निशाने पर है। चमोली के युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस की लापरवाही, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की पहचान सामने लाने और लोक सेवा आयोग की भर्ती में भी भ्रष्ट्राचार को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। कानून और भ्रष्ट्राचार के मसले पर कांग्रेस ने सड़कों पर जमकर हल्लाबोला है।

युवक की अस्पताल में मौत, लापरवाही के चलते लक्खीबाग चौकी प्रभारी सस्पेंड

पहला प्रकरण पुलिस विभाग की लापरवाही का है। पांच दिन पहले चमोली के युवक की मारपीट के बाद अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत कई कांग्रेसियों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद मामले में लापरवाही के चलते लक्खीबाग चौकी प्रभारी प्रवीण सैनी सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है युवक पर बेस बॉल के बैट से हमला हुआ था। जिसके चलते उसे गहरी चोट आई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम के अनुसार 25 नवंबर को प्रिंस चौक के पास हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल युवक की शनिवार को मौत हो गई। बंजारावाला निवासी युवक बिपिन रावत इनामुल्ला बिडिंग पर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए थे। यहां दूसरे युवकों के साथ झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक ने बिपिन के सिर पर बेस बॉल का बैट मार दिया। जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोप है कि युवक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जमानत पाकर आरोपी बाहर आ गया था। जिससे स्थानीय नाराज होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा काटा।

अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा करने मांग को लेकर राजभवन कूच

दूसरा प्रकरण अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर 51 दिन से ऋषिकेश में चल रहे आमरण अनशन के बाद प्रदर्शनकारी आज राजभवन और सीएम आवास कूच करने पहुंचे। इस दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। राजभवन के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। अनशन कर रहे कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बीच कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा काटा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

लोक सेवा आयोग पर भी कांग्रेस ने भ्रष्ट्राचार का आरोप लगाया

यूकेएसएसएससी में भ्रष्ट्राचार के बाद अब लोक सेवा आयोग पर भी कांग्रेस ने भ्रष्ट्राचार का आरोप लगाया है।

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग द्वारा की गई भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया है। भुवन कापड़ी ने कहा कि साल 2015 में लोक सेवा आयोग द्वारा पॉलिटेक्निक के प्रवक्ता की परीक्षा कराई गई थी। जिसमें नियमानुसार 5 लोगों को इंटरव्यू में बुलाने के नियम विरुद्ध जाकर 8 लोगों को बुलाया गया और आठवें स्थान पर बुलाए गए अभ्यर्थी को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर देकर चयन कर लिया गया। जिससे लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं कापड़ी ने एई, जेई की परीक्षा भी नियम के विरुद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही एक छात्र की उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। भुवन कापड़ी ने कहा कि आरटीआई की मिली जानकारी से यह तथ्य सामने आए हैं कि एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका में अंको को काटकर कम किया गया है, जिससे साफ है कि लोक सेवा आयोग में पूरी तरह से धांधली की जा रही है।

