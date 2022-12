भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उत्तराखंड में प्रियंका के हाथों कमान, ये है रणनीति

उत्तराखंड में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरूआत होगी। उत्तराखंड में इस अभियान की कमान राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपने की तैयारी है।

भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरूआत करने जा रही है। ये अभियान उत्तराखंड में भी 26 जनवरी से शुरू होगी। खास बात ये है कि उत्तराखंड में इस अभियान की कमान राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपने की तैयारी है। यात्रा का नेतृत्व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी हिमाचल प्रदेश में प्रियंका के सिर पर जिस तरह से जीत का सेहरा बंधा है। उससे कांग्रेसी उत्साहित हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव में पार्टी इसको लेकर रणनीति में जुट गई है।

गांव-गांव में झंडा रोहण और कार्यकर्ता की बैठकों का आयोजन

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि दो माह तक चलने वाली यात्रा के तहत ब्लॉक स्तर पर सभी मतदान केंद्रों को कवर करते हुए पद यात्राओं का आयोजन करने के साथ ही गांव-गांव में झंडा रोहण और कार्यकर्ता की बैठकों का आयोजन होगा। कांग्रेस इस दौरान मोदी और धामी सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के पास जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान डोर-टू-डोर जनसंपर्क कर जनता को राहुल गांधी की यात्रा का संदेश पहुंचाने के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटी जाएगी। अभियान के तहत वीडियो स्क्रीन के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो दिखाए जाएंगे और युवा कांग्रेस एवं छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से बाइक रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा।

कांग्रेस के अंदर एक बार फिर घमासान

भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तराखंड में जिस तरह कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखी। उसे कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए पूरा करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के उत्तराखंड में किए गए कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई चेहरे गायब रहे थे। उसे इस बार कांग्रेस एक साथ लाने की कोशिश में है। हालांकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गए कांग्रेस की इस बैठक से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का न पहुंचना एक बार फिर कांग्रेस के अंदरखाने चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस के अंदर एक बार फिर प्रदेश प्रभारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बैठक में सीनियर नेताओं को सार्वजनिक मंच से बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में नए साल में कांग्रेस इस गुटबाजी को कैसे कंट्रोल करती है। ये देखना दिलचस्प है।

भाजपा की मिशन 2024 के लिए बनाई गई ग्राम स्तर की तैयारियों का काउंटर

कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को भाजपा की मिशन 2024 के लिए बनाई गई ग्राम स्तर की तैयारियों के काउंटर से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ग्राम व बूथ स्तर तक यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भाजपा ने अपने सभी मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैंं। जिससे बूथ स्तर से पहले गांव स्तर तक कार्यकर्ताओं को मोदी का मैसेज पहुंचाया जा सके। इसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस अब ​प्रियंका और राहुल का संदेश लेकर गांव स्तर तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाने में जुटी है।

After the Bharat Jodo Yatra, the Congress is going to start the Hath Se Hath Jodo campaign. This campaign will also start in Uttarakhand from January 26. The special thing is that preparations are on to hand over the command of this campaign in Uttarakhand to National General Secretary Priyanka Gandhi. The yatra will be led by the party's National General Secretary Priyanka Gandhi.