चारधाम यात्रा में बनने जा रहा इस बार रिकॉर्ड, डेढ़ माह में ही रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 20 जून। कोविड के कारण 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम यात्रा में डेढ़ माह में ​ही करीब 22 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। जो कि रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 2019 में यात्रियों का रिकॉर्ड 34.84 लाख सर्वाधिक रिकॉर्ड है।

करीब 22 लाख आ चुके हैं यात्री

चारधाम यात्रा की शुरूआत 3 मई को हुई थी। गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट 3 मई को खुले थे। यहीं से यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद 6 मई केदारनाथ व 8 मई बद्रीनाथ के कपाट खुले थे। पर्यटन विभाग की मानें तो अब तक 21 लाख 93 हजार 272 तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। बारिश के बाद भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 7,69,595 तीर्थयात्री केदारनाथ में 7,35,780 धाम में यात्री दर्शन करने पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 3,89,191 और यमुनोत्री धाम में 2,98,706 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। 22 मई से अभी तक गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब 1,05,364 पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग को इस बार यात्रियों का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। 2019 में सर्वाधिक 34.84 लाख यात्री चारधाम यात्रा में आए थे। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के रिकॉर्ड के साथ ही मौत का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेढ़ माह में अब तक 189 यात्रियों की मौत हो चुकी है। जिसमें से केदारनाथ में 87, बद्रीनाथ में 47,यमुनोत्री 39 और गंगोत्री में 10 यात्रियों की मौत हो चुकी है।

केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड की चोटियों में हल्की बर्फबारी से धाम में कड़ाके की सर्दी

उत्तराखंड में शनिवार से पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी रहने से तापमान गिर गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड की चोटियों में हल्की बर्फबारी से धाम में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने चारधाम समेत अनेक जिलों में बारिश या भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही भारी बारिश के आसार वाले जिलों में हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें बंद होने, नदी-नालों में पानी बढ़ने आदि की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री-पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) में बने कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1364 या मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मौसम व मार्गों की पूर्ण जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आने की चेतावनी जारी की है।

ये भी पढ़ें-उत्तराखंड में पत्रकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी ये बड़ी सौगात, पेंशन से लेकर अब ये मिलेगी सुविधा

English summary

This time the record is going to be made in Chardham Yatra, only in one and a half months record devotees visited