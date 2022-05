Char Dham Yatra 2022: 2013 की त्रासदी ना भूलें, किस गलती पर एक्सपर्ट दे रहे हैं ये चेतावनी ?

Uttarakhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

देहरादून, 22 मई: 2013 में उत्तराखंड में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ को लेकर इंसान को बहुत बड़ी सजा दी थी। कुछ दिन तो ऐसा लग रहा था कि मानो मानव के हाथ में कुछ रह ही नहीं गया है। सब बेबस हो गए थे। उस त्रासदी में जिनपर बीती है, वह उस मंजर को कभी नहीं भुला सकते। उम्मीद थी कि लोग अब भी सतर्क होंगे। उपासना के लिए जा रहे हैं, तो प्रकृति के प्रति अपनी आस्था भी बरकरार रखेंगे। लेकिन, दुख की बात ये है कि एक बार फिर से वही सब शुरू हो चुका है, जिसका रास्ता सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। आस्था के लिए की जा रही पवित्र तीर्थयात्रा भी लोगों की गलतियों से कलंकित हो रही है। यह सावधान हो जाने का वक्त है। सिर्फ सरकारों के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए!

English summary

Pilgrims are leaving plastic waste on the way to Char Dham Yatra. Experts and environmentalists are considering it as dangerous for ecology and environment