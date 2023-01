Uttarakhand bjp: मिशन लोकसभा 2024, 29 जनवरी से दो दिनों तक कार्यसमिति बैठक में होगा मंथन, ये है एजेंडा

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 29 जनवरी से ऋषिकेश में आयोजित होने जा रही है। कार्यसमिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड में भाजपा मिशन लोकसभा 2024 में जुट गई है। जिसको लेकर प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में मंथन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 29 जनवरी से ऋषिकेश में रायवाला स्थित द वुड्स रिसोर्ट में आयोजित होने जा रही है। पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सह प्रभारी रेखा वर्मा,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे।

राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश महामंत्री कार्यालय प्रभारी आदित्य कोठारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, कार्यसमिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिनमें सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ एवं पन्ना समिति के गठन पर चर्चा, बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमों की कार्ययोजना, G 20 में भारत की अध्यक्षता का महत्व एवं सामाजिक भागीदारी का कार्यक्रम, प्रदेश में संगठनात्मक वृत की रिपोर्ट, मोर्चों के गतिविधियों की रिपोर्ट, डेटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यक्रम तथा सोशल मीडिया की कार्य योजना पर चर्चा सहित राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी । कार्यक्रम के अनुसार 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे से प्रदेश पदाधिकारी बैठक और दूसरे दिन 30 जनवरी को प्रातः 8.30 से अपराह्न 4.30 तक प्रदेश कार्यसमिति की बैठक संपन्न होगी।

Cricketer Rishabh Pant की जान बचाने वालों को CM Pushkar Singh Dhami ने दिया सम्मान | वनइंडिया हिंदी

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार

बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थाई आमंत्रित सदस्य, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं जिला सह प्रभारी, आईटी एवं सोशल मीडिया संयोजक एवं सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख रूप में शामिल होंगे। इस बीच भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार कर दिया है। प्रदेश कार्यसमिति मे 135 सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों मे 46 एवं स्थाई आमंत्रित ( पदेन ) 25 सदस्य नियुक्त किये गए हैं। मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह नियुक्तियां की गयी है। प्रदेश कार्यसमिति मे 135 सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों मे 46 एवं स्थाई आमंत्रित ( पदेन ) 25 सदस्य नियुक्त किये गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दावा किया कि बीजेपी को दो तिहाई बहुमत से जीत दिलाने के लिए इस ओर काम किया जाएगा उन्होंने बताया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी देगा और राज्य के कोने-कोने में जाकर लोगों को जागरुक करने का काम करेगा।जन-जन तक सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की जाएगी।

ये भी पढ़ें-9 साल बाद स्थाई मंदिर में विराजमान हुई धारी देवी, मंदिर से हटाते ही केदारनाथ में आई थी जलप्रलय

English summary

Uttarakhand bjp: Mission Lok Sabha 2024, brainstorming will be held in the working committee meeting for two days from January 29, this is the agenda