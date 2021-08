उत्तराखंड में 'आप' के सीएम उम्मीदवार होंगे कर्नल अजय कोठियाल, केजरीवाल का ऐलान

Uttarakhand

oi-Love Gaur

देहरादून, 17 अगस्त: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच मंगलवार को आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में पार्टी के सीएम फेस का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए बताया कि अजय कोठियाल उत्तराखंड में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि अजय वो शख्स हैं, जिन्होंने फौज में रहकर देश सेवा की। जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान और आतंकवादियों का सामना किया। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है।

दिल्ली सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ठीक व्यवस्था की जाए तो जितने लोग आते हैं, उससे 10 गुना अधिक लोग दर्शन करने आएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी, उत्तराखंड दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। केजरीवाल ने बताया कि मनीष सिसोदिया ने यहां की जनता से पूछा था, उसके बाद हमने भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर अलग अलग तरीकों से राय जानी। जनता ने कहा हमें अजय कोठियाल जैसा देशभक्त मुख्यमंत्री चाहिए।

