केदारनाथ में जल प्रलय के बाद से 8 साल में बदली तस्वीर, जानिए जलप्रलय से पुनर्निर्माण तक क्या हुआ?

देहरादून, 5 नवंबर। 16 और 17 जून, 2013 को केदारनाथ में आई जलप्रलय ने केदारपुरी को भारी नुकसान पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के पुर्ननिर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में गोवर्धन पूजा के अवसर पर लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीते 8 साल में केदारपुरी की तस्वीर बदल चुकी है। लेकिन पर्यावरण और भू गर्भ वैज्ञानिक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह के पुर्ननिर्माण के कार्यों को सही नहीं बता रहे है। जबकि पहले भी केदारपुरी में प्राकृतिक घटना हो चुकी है।

