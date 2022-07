शतक लगाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती, 5 साल पूरा करने के लिए जरुरी है ये कदम

Uttarakhand

देहरादून, 1 जुलाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान धामी सरकार ने कई अहम फैसले और निर्णय लिए है। जिस वजह से धामी सरकार का अब तक का कार्यकाल संतोषजनक माना जा रहा है। लेकिन अब 100 दिन पूरे होने के बाद सीएम धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन में सामंजस्य बैठाने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने की है। इसके लिए सीएम धामी के दायित्व बांटने का इंतजार हो रहा है। जो कि शतक मारने के बाद उम्मीद लगाए हुए है।

