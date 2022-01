हरक सिंह रावत के प्रकरण में आ सकता है नया मोड़, बड़ा कदम उठाने के मूड में भाजपा

Uttarakhand

देहरादून, 21 जनवरी। 5 दिन तक कांग्रेस के बुलावे का इंतजार करते रहे उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरक सिंह रावत ने अभी पूरी तरह से अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन भाजपा से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह के पास कांग्रेस ज्वाइन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इधर हरक सिंह रावत के भाजपा के सीनियर नेताओं से संपर्क होने की खबरों ने एक बार फिर भाजपा में वापसी की अटकलें तेज कर दी हैं।

