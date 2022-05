चार धाम यात्रा पर सरकार की बदइंतजामी की खुली पोल, 3 मई के बाद से अभी तक 57 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत

Uttarakhand

देहरादून, मई 22। पिछले दो साल से कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़ी चार धाम यात्रा इस साल वापस शुरू हुई है। दो साल के इंतजार के बाद शुरू हुई चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई है। अव्यवस्था और खराब स्वास्थ्य के कारण अभी तक 57 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है।

20 दिन में 57 श्रद्धालुओं की हो गई मौत

डीजी हेल्थ डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया है कि 3 मई से से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अभी तक 57 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 श्रद्धालुओं की मौत कोविड की वजह से हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया है कि सभी तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, तभी उन्हें आगे भेजा जाएगा। पिछले 20 दिनों में इतने तीर्थ यात्रियों की मौत ने सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल दी है।

Uttarakhand | 57 pilgrims have died since the Char Dham Yatra 2022 started on May 3. Health screening of pilgrims is being done on Yatra travel routes: DG Health Dr Shailja Bhatt