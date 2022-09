विशेष सत्र: सपा विधायक रागिनी सोनकर का छलका दर्द कहा- 'सहयोगी भी महिलाओं को गंभीरता से नहीं लेते'

Uttar Pradesh

oi-Ankur Sharma

लखनऊ, 23 सितंबर। गुरुवार का दिन विधानसभा में ऐतिहासिक था क्योंकि यहां पर महिलाओं के लिए विशेष सत्र रखा गया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष की महिला विधायकों ने खुलकर अपनी बात रखी। सभी की ओर से भाजपा के इस कदम की काफी सराहना की गई है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने महिलाओं के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि 'उन्हें भी खुलकर बोलने, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। आज जिस तरह से सदन में महिलाओं ने अपनी बात रखी है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। इस चर्चा को आज पूरे देश ने देखा है, निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।'

English summary

On 22nd September, UP Legislative Assembly was reserved for women members to speak on issues concerning them. SP MLA Ragini Sonkar's said- 'Even allies do not take women seriously', Read Details .