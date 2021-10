अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से कितना बदलेगा पूर्वांचल का सियासी समीकरण ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 26 अक्टूबर: ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इस फैसले के साथ ही यह बहस शुरू हो गई है कि इससे पूर्वांचल की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने 156 में से 106 में जीत हासिल की। ​​उनकी जीत में सुभाएसपी की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। तो क्या अखिलेश यादव को वह लाभ मिलेगा जो भाजपा को सुभासपा की वजह से मिला था?। पूर्वांचल का एक इतिहास भी रहा है कि जिस भी दल ने पूर्वांचल का मैदान मारा सत्ता उसी के हाथ आयी। शायद यही वजह है कि राजभर-अखिलेश के साथ आने के बाद पीएम मोदी का भी ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर ही हो गया है।

English summary

With the coming together of Akhilesh Yadav and Om Prakash Rajbhar, how much will the equations of Purvanchal change?