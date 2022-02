बुंदेलखंड और अवध में विकास के दम पर पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 18 फरवरी: भारतीय जनता पार्टी 2014 से उत्तर प्रदेश में प्रमुख चुनावी ताकत के तौर पर उभरकर सामने आई है। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से दो बड़े चुनावों में राज्य ने भगवा पार्टी को शानदार तोहफा दिया। जब 2017 के चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड सभी जगहों पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। भाजपा ने विधानसभा में 312 सीटें जीतीं थी। बीजेपी का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बुंदेलखंड में बीजेपी पिछली बार सभी सीटें जीती थी लेकिन इस बार बुंदेलखंड में पिछला प्रदर्शन दोहराने की कड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। उसी तरह अवध में भी बीजेपी की लहर चली थी लेकिन अबकी बार बीजेपी की कड़ी परीक्षा होनी तय है।

English summary

Will BJP be able to repeat the previous performance on the basis of development in Bundelkhand and Awadh?