रामपुर के नवाब की संपत्ति क्यों जब्त करवाना चाहते हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 30 जनवरी: रामपुर जिले में इस बार विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। स्वार सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को उतारा है, जो रामपुर नवाब के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जबकि, समाजवादी पार्टी ने पिछली बार वहां से जीत दर्ज करने वाले को ही टिकट दिया है, जो पार्टी के भरोसेमंद सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं। लिहाजा इस बार स्वार सीट पर लड़ाई कांटे की होती दिख रही है। एक तरफ आजम खान परिवार का राजनीतिक वर्चस्व है तो दूसरी ओर भी सियासी तौर पर काफी ताकतवर और संपत्तिशाली शख्स मैदान में है। इस स्थिति में सपा प्रत्याशी ने कह दिया है कि रामपुर नवाबों की संपत्ति जब्त करके उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए और जल्द ही वह इसको लेकर अभियान भी चलाएंगे।

English summary

UP Elections: Azam Khan's son Abdullah Azam has said that Rampur Nawab's property should be confiscated, for this he will run movement