यूपी में किस जाति के सबसे ज्यादा MLA चुने गए और किसके सबसे कम ? सभी दलों का पूरा आंकड़ा देखिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 14 मार्च: उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए कुल 403 विधायक विभिन्न जाति और धर्मों से चुने गए हैं। पसंद और नापसंदगी की बात अलग है, लेकिन भारत में कोई भी चुनाव जाति और धर्म से परे नहीं होते। यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए इस मायने में भी इसका दायरा सबसे विशाल होना स्वाभाविक है। हम यहां हर जाति और किस पार्टी में उनको कितना प्रतिनिधित्व मिला है, उसके पूरे आंकड़े जुटाकर लाए हैं। कई आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से इस मामले समाज के सबसे बड़े तबके को नुमाइंदगी मिली है।

English summary

Full details of MLAs of different castes and religions elected in Uttar Pradesh elections. Apart from Yadav, Muslim and Rajbhar, the BJP alliance has the upper hand in all sections