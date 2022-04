राम मंदिर का उद्घाटन अब 2023 की बजाए 2024 में कराने की तैयारी, जानिए क्या है ट्रस्ट की प्लानिंग

Uttar Pradesh

लखनऊ, 19 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2024 में आम चुनाव भी होने है इसलिए इस लिहाज से मंदिर ट्रस्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनावी साल में राम मंदिर का उद्घाटन कराना संघ औ बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि मैंने पहले कहा था कि दिसंबर 2023 के अंत में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन इसकी तारीख तय नहीं की जा रही है। दिसंबर के अंत में सूर्य दक्षिण में रहेगा। खरमास यथावत रहेगा इसलिए खरमास में राम मंदिर का उद्घाटन उचित नहीं होगा।

