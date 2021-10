वेस्ट यूपी में बीजेपी को पटकनी देने का क्या है जयंत का प्लान, जानिए इसके पीछे की कहानी

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

अक्टूबर, 12 अक्टूबर: आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वेस्ट यूपी में बीजेपी को पटकनी देने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत वह अब अपनी जनसभाओं में किसानों को लुभाने वाले वादे तो कर ही रहे हैं अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भी भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जन आशीर्वाद पथ यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों से वादा किया कि पार्टी सत्ता में आने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को कम से कम दोगुना करेगी। वहीं बीजेपी ने जयंत के इन दावों की पोल खोलने के लिए गांव गांव चौपाल लगाने का फैसला किया है।

