काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर खुलने के बाद क्या सोचते हैं वाराणसी के मुसलमान ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 15 दिसंबर: बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ज्ञानव्यापी मस्जिद भी है। हर त्योहार पर इसी वजह से इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, ताकि किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। जब सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया था तो स्थानीय मुसलमानों में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं पैदा होने लगीं। उन्हें लगा कि पता नहीं कि इससे ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले मुसलमानों के सामने क्या दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन, जब पीएम मोदी ने ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को लोकार्पित कर दिया है, तब वहां पर रहने वाले मुसलमान ना सिर्फ निश्चिंत हैं, बल्कि वो भी उतने ही खुश हैं, जितने कि हिंदू श्रद्धालु।

English summary

The Muslims of Varanasi are as happy as the Hindus with the start of the Kashi Vishwanath Dham Project