UP Polls 2022: सीएम योगी का दावा -'80 बनाम 20 हो चुका है यूपी चुनाव, भाजपा जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें'

लखनऊ, 14 फरवरी। यूपी में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, सोमवार को राज्य की 55 सीटों के लिए वोटिंग सुबह से जारी है। इस वक्त सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है तो वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ANI को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए सारे ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और दावा किया है कि एक बार फिर से यूपी में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है और इस बार भी बीजेपी राज्य में 300 से ज्यादा की सीटें हासिल करेंगी।

यहां पेश है इंटरव्यू के मुख्य अंश

Hijab row: CM Yogi says Constitution, not Shariat will be followed; dream of Ghazva-e-Hind will not come true even till 'Qayamat'

#WATCH | Under PM's leadership & with public blessings, double-engine Govt will return to power in UP. This election has already moved towards 80 vs 20. Gloomy environment prevails in SP, BSP & Congress camps after first phase of polls. BJP is achieving target of 300-mark: UP CM pic.twitter.com/iNrI85Iq0i