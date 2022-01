यूपी चुनाव: इस बार संवेदनशील सीटों की संख्या 38 से 73 हुई , जानिए उनके बारे में सबकुछ

Uttar Pradesh

Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 14 जनवरी: उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में 35 ज्यादा विधानसभा सीटों को पुलिस ने संवेदनशील घोषित किया है। पुलिस संवेदनशील घोषित करने से पहले उस सीट से संबंधित कई पहलुओं पर गौर करती है और उसके बाद ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती को देखते हुए इसका ऐलान करती है। इस बार सिर्फ 6 विधानसभा सीट ही ऐसे हैं, जिन्हें संवेदनशील की लिस्ट से हटाया गया है। लेकिन, पिछले पांच वर्षों में हुई कुछ घटनाओं की गंभीरता और संबंधित क्षेत्रों की कानून और व्यवस्था के इतिहास को देखते हुए इसबार इतनी ज्यादा सीटों को संवेदनशील बनाया गया है।

English summary

In the Uttar Pradesh elections, this time 73 assembly seats have been declared sensitive, which is 35 more than the last time