यूपी चुनाव: हिजाब विवाद के बीच PM मोदी का 'मुस्लिम बेटियों' को संदेश, सहारनपुर की रैली में क्या कहा ? सुनिए

सहारनपुर, 10 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए हिजाब विवाद में अपनी बात कह दी है और आरोप लगाया है कि वोटों के ठेकेदार मुस्लिम लड़कियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहली प्रत्यक्ष रैली पश्चिमी यूपी के ही सहारनपुर में की है, जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक से लेकर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया है और कहा है कि इसके लिए फिर से योगी सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुस्लिम 'बहन-बेटियां' जो उनकी सरकार की तारीफ करने लगी हैं, कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वही उन्हें बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आप पीएम मोदी की कही गई पूरी बात सुन सकते हैं।

English summary

UP Elections: Amidst the hijab controversy, PM Modi's big message to Muslim women, what did he say in the rally in Saharanpur? know