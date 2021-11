UP elections 2022: इस बार प्रतिमाओं पर लगा है बड़ा दांव, किस पार्टी के एजेंडे में क्या है ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 15 नवंबर: उत्तर प्रदेश के चुनावों में मंदिर-मस्जिद का मुद्दा दशकों पुराना है। लेकिन, इस बार लगभग सभी पार्टियां ऐतिहासिक नायकों से लेकर दस्यु सरदारों तक की मूर्तियों के जरिए वोट बटोरना चाहती हैं। स्मारकों और मूर्तियों के निर्माण में बीएसपी यूपी की राजनीति के लिए एक बेहतरीन मॉडल है और वास्तव में उसे इस गलती का अहसास भी हो चुका है। लेकिन, फिर भी नेताओं और पार्टियों को लगता है कि यह विशेष जातियों और समाजों का वोट लेने का बेहतर तरीका हो सकता है। सच में कोई भी पार्टी इस बार पीछे नहीं दिख रही है।

English summary

UP elections 2022:Before the Uttar Pradesh elections, all the parties are engaged in the politics of making a statue of a historical or modern person