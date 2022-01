यूपी में 'महाभारत काल' की इस सीट से जिस दल का जीता उम्मीदार, उसी ने बनाई लखनऊ में सरकार

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 जनवरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन, प्रदेश के चुनावी राजनीति से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है, जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं। यह है महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर से जुड़ी हुई। इस नाम से पश्चिमी यूपी में आज भी एक शहर है, जो विधानसभा क्षेत्र भी है- हस्तिनापुर। 1957 के चुनाव से इसका यह इतिहास रहा है कि उस विधानसभा के वोटरों ने जिसे जिताकर लखनऊ भेजा है, गद्दी उसी दल को मिली है। बीच में एक-दो बार थोड़ी गड़बड़ हुई है तो प्रदेश के लोगों ने भयंकर सियासी उठापठ की भी देखी है।

English summary

UP election:Whichever party wins the election from Hastinapur in Meerut in UP, that formed government in the state,the trend is going on since 1957, history is related to Mahabharata