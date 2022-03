UP election result: यूपी में फिर से बाबा, योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचकर तोड़े ये मिथक

Uttar Pradesh

लखनऊ, 10 मार्च: उत्तर प्रदेश में कई घंटे वोटों की गिनती के बाद रुझानों से यह तय लग रहा है कि बीजेपी इतिहास रचने जा रही है और बड़ी बहुमत से दोबारा सत्ता पर फिर से काबिज होने वाली है। यूपी में भाजपा की इस सफलता का सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'उपयोगी' बता चुके हैं। हालांकि, बीजेपी यह चुनाव मोदी-योगी के डबल इंजन वाले नारे की बदलौत जीतती नजर आ रही है, लेकिन अंतिम परिणाम के साथ ही यह तय होने जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को इतनी बड़ी जीत तो दिलाई ही है, उन्होंने प्रदेश की सत्ता से जुड़े कई सारे मिथक भी तोड़ दिए हैं।

UP election result:With the victory of BJP in UP, Chief Minister Yogi Adityanath has broken many myths and created many new records