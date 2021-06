Up Election 2022 : राम मंदिर भूमि के कथित घोटाले को सपा क्यों नहीं बनाना चाहती चुनावी मुद्दा ? जानिए असली वजह

Uttar Pradesh

oi-Bhavna Pandey

लखनऊ, 19 जून। उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे में यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ऐलान कर चुके है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वो छोटे दलों के साथ महागठबंधन बना कर चुनाव लड़ेगे। इसके साथ ही सपा ने ये ऐलान किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 भाजपा बनाम सपा होगा। लेकिन हाल में राम मंदिर जमीन खरीद के कथित घोटाले मामले पर सपा ने चुप्‍पी साधे रखी, सपा राम मंदिर जमीन घोटाले को क्‍यों नही बनाना चाहती चुनावी मुद्दा? वन इंडिया को दिए लाइव एक्‍सक्‍लूसिव इंटरव्‍यू में समाजवादी की राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता जूही सिंह ने इसकी खास वजह का खुलासा किया।

English summary

Up Election 2022: Why does the SP not want to make the alleged scam of Ram Mandir land an election issue? Know the real reason