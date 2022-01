UP election 2022: चंद्रशेखर रावण ने क्यों चुनी गोरखपुर सदर सीट?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 20 जनवरी: आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। पिछले दिनों अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने पर अपनी भड़ास निकाल चुके चंद्रशेखर ने आखिर गोरखपुर सदर सीट ही क्यों चुनी है ? दरअसल, इस सीट से चुनाव लड़कर वह अपनी राजनीति के लिए लंबी सियासी बिसात बिछाना चाहते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ उम्मीदवारी आसान नहीं होगी, लेकिन उन्हें इसके जरिए अपनी राजनीति की धार को तेज करने का मौका जरूर मिल सकता है।

English summary

In the UP elections, Chandrashekhar Ravana announced to contest from Gorakhpur Sadar seat to be in the media focus and present himself as the next generation Dalit leader