अखिलेश ने कहा, 'हर दिन सपने में आते हैं भगवान कृष्ण, कहते हैं आपकी सरकार बनने जा रही'

Uttar Pradesh

oi-Rahul Goyal

लखनऊ, 04 जनवरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं मंचों से कर रही है। तो वहीं, इस बार चुनाव में भगवान राम के बाद भगवान श्रीकृष्ण की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है श्रीकृष्ण हर रोज उनके सपने में आते है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार 03 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'भगवान श्रीकृष्‍ण मेरे भी सपने में आते हैं और कल भी आए थे, रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है।' आगे कहा कि भाजपा अक्सर रामराज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही रामराज्य का रास्ता है। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा उसी दिन से रामराज्य शुरू हो जाएगा।

#WATCH | "Lord Sri Krishna comes to my dream every night to tell me that our party is going to form the government,” said Former UP CM and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav yesterday pic.twitter.com/rmq1p8XgwT