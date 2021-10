फ्लाइट में अखिलेश- प्रियंका के बीच हुई अचानक मुलाकात, जानिए यूपी में क्यों मच गई सियासी हलचल

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 22 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अखिलेश और प्रियंका की थोड़े समय की मुलाकात अहम होने वाली है। क्या सपा और कांग्रेस चुनाव में फिर एक साथ दिखाई देंगे। ऐसी तमाम अटकलें उस समय लगाई जाने लगी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी की के बीच दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। हालांकि चुनाव में गठबंधन को लेकर अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं कांग्रेस भी अकेले चुनाव में उतरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है।

अखिलेश- प्रियंका की मुलाकात से मची सियासी हलचल

यूपी चुनाव की तारीखों की घोषणा में भले ही अभी वक्त है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है. आपस में गठबंधन की भी बात चल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की एक फोटो वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में इन दोनों का आमना-सामना हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अखिलेश और प्रियंका ने एक-दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ मिनट तक बातचीत होती रही। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना।

अखिलेश दिल्ली पहुंचे हैं जबकि प्रियंका लखनऊ आ रही थीं

अखिलेश यादव आज ही दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही अखिलेश वापस लखनऊ लौट रहे थे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ आ रही थीं. प्रियंका कल बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएँगी।

2017 में दोनों पार्टियों के बीच हुआ था गठबंधन

यूपी में 2017 में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ सात सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा के 49 विधायक चुने गए थे। इसके बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। इस बार अखिलेश ने कहा है कि वह किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमने सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन इस बार गठबंधन छोटे दलों से ही होगा, लेकिन आज की फोटो वायरल होने के बाद एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा?

लखीमपुर कांड को लेकर प्रियंका ने भी अखिलेश पर साधा था निशाना

वैसे प्रियंका गांधी अखिलेश पर लगातार हमलावर रही हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद प्रियंका गांधी ने पहली बार सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि सपा भाजपा के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरती है। हालांकि, अखिलेश ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वह कमरे में रहती है, इसलिए उसे हमारा संघर्ष नहीं दिखता।

यह भी पढ़ें-'हर गांव कांग्रेस' कैंपेन में प्रतिज्ञा यात्रा का होगा अहम रोल, जानिए इसके पीछे कांग्रेस की क्या है रणनीति

English summary

There was a sudden meeting between Akhilesh and Priyanka in the flight, know why there was a political stir in UP