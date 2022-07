मनोनित सीटों को लेकर BJP संगठन और सरकार के बीच ठनी ?, जानिए किसने लगाया 'वीटो'

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 14 जुलाई : उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी की सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के सामने अब मनोनीत सीटों के चयन को लेकर संगठन और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो एमएलसी की मनोनीत 6 सीटों को लेकर अब बीजेपी के अंदरखाने संगठन और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। संगठन के स्तर पर जो लिस्ट तैयार की गई थी उसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकार दिया है। बताया जा रहा है कि योगी इस लिस्ट में बदलाव चाहते हैं और इसको लेकर पिछले डेढ़ महीने से संगठन और सरकार के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है।

English summary

There is a dispute between the BJP organization and the government over the selection on the nominated seats