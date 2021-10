अक्टूबर के अंत तक आ सकती है बसपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए देरी के पीछे क्या है वजह

Uttar Pradesh

लखनऊ, 22 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। बसपा सूत्रों की माने तो इस महीने के अंत तक उम्मीदवारों की पहली सूची बसपा जारी कर देगी। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब बसपा टिकटों की घोषणा करने में देरी कर रही है। बसपा के पदाधिकारियों की माने तो उम्मीदवारों के आवेदन की स्क्रूटनिंग का काम चल रहा है। बसपा के आवेदन में कुछ दिशा निर्देश तय किए गए थे। जो आवेदन उनके अनुरूप होंगे उनपर ही विचार किया जाएगा और पहली लिस्ट फाइनल की जाएगी।

दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त लेते हुए, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ब्लू ब्रिगेड के आवेदन फॉर्म ने कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं जैसे कि उम्मीदवारों को उस सामाजिक समूह के लिए क्या किया गया है, इसका संभावित विवरण देना होगा। इसके अलावा भी अपने बारे में कई और चीजें बतानी है।

साक्षात्कार के बाद ही अंतिम रूप देंगी बहन जी

टिकट वितरण और अन्य चुनावी तैयारियों में अपने प्रतिद्वंद्वियों से हमेशा आगे रहने वाली बसपा को उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उम्मीदवारों के बायोडाटा की स्कैनिंग पूरी हो जाएगी और अक्टूबर में टिकटों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया कि इस बार समिति, दो या तीन आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, उन्हें पार्टी प्रमुख मायावती के सामने पेश करती है जो उम्मीदवार को अंतिम रूप देंगी। बसपा नेता ने कहा, "इस बार बहनजी उम्मीदवारों का आमने-सामने साक्षात्कार करेंगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन करते समय उनके आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

उम्मीदवारों के चयन के मानदंड में बदलाव की वजह से हो रही देरी

बसपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने उम्मीदवार चयन के मानदंडों में बदलाव किया है। पार्टी ने हर निर्वाचन क्षेत्र में आवेदन आमंत्रित करने में पेशेवर रुख अपनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पार्टी की जिला इकाई के प्रमुख के नेतृत्व में एक समिति को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है। बसपा सूत्रों के अनुसार, आवेदन पत्र में, उम्मीदवारों को अपने 'समाज' के लिए अपना अच्छा काम भरना होता है, जो आवेदनों में संभावित उम्मीदवार की जाति को दर्शाता है।

उम्मीदवारों को यह भी बताना होगा कि अपनी जाति के लिए क्या किया

यदि ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और यहां तक ​​कि दलित समाज से आने वाले उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में अपने समुदाय को आगे ले जाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना होगा। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के अपने वर्ग को संवेदनशील बनाने के लिए सभाओं, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों जैसे अपने प्रयासों का उल्लेख करें। सभी का उल्लेख 250-300 शब्दों में किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है

सेक्टर प्रभारियों से प्राप्त अभ्यर्थियों के पैनल के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन नामों पर बसपा सुप्रीमो ने जिलों में मुहर लगाई है, उनकी घोषणा की जिम्मेदारी अब जिलाध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों को सौंपी गई है। परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी किसी भी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को अन्य दलों से आगे घोषित करती रही है और सूत्रों ने कहा कि 15 अक्टूबर तक अधिक से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा करने के प्रयास चल रहे थे।

पहले टिकट घोषित होने से चुनाव की तैयारी का मौका

बसपा प्रमुख का मानना ​​है कि उम्मीदवार को अपने नाम पहले से घोषित करने से चुनाव की तैयारी का पूरा मौका मिलता है। सेक्टर प्रभारियों द्वारा उम्मीदवारों का अंतिम पैनल भेजे जाने के बाद नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची राज्य के अन्य जिलों को भी सौंपी गई है और सेक्टर प्रभारियों को कांफ्रेंस कर नामों की घोषणा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

अगर किसी उम्मीदवार ने छिपाई असलियत तो उम्मीदवारी होगी वापस

मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार दागी पृष्ठभूमि वाले अपराधियों और नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी तर्ज पर कार्रवाई करते हुए मऊ से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को पार्टी के मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी की जगह मैदान में उतारा गया है। भले ही पैनल के आधार पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही हो, अगर किसी दागी उम्मीदवार को धोखाधड़ी से घोषित किया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी वापस ले ली जाएगी और चुनाव से पहले उसे एक उपयुक्त व्यक्ति से बदल दिया जाएगा।

