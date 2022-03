बीजेपी में आए थे तो कांग्रेस के चलते स्वतंत्र देव सिंह ने अपना नाम बदल दिया, अब बने सीएम योगी के मंत्री

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 25 मार्च: यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। यूपी में भाजपा की बड़ी जीत में उनका रोल बहुत ही अहम माना जा रहा है। 2019 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले वे 2014 और 2017 के चुनाव अभियानों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और खासकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के आयोजन में उन्होंने अहम योगदान दिया है। वे यूपी के बहुत कद्दावर ओबीसी चेहरे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने जब भाजपा की राजनीति शुरू की तो उन्हें कांग्रेस की वजह से अपने माता-पिता का दिया हुआ नाम भी बदल देना पड़ा।

English summary

Swatantra Dev Singh, who became a cabinet minister in the CM Yogi government, changed his Congress name after joining the BJP, the name of the Kurmi leader was given by his parents