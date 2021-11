यूपी में श्रीपति मिश्रा का जिक्र कर पीएम मोदी ने सिर्फ ब्राह्मण कार्ड नहीं खेला है, पूरी रणनीति समझिए

Uttar Pradesh

लखनऊ, 17 नवंबर: मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी वार किया और कांग्रेस को लपेटना भी नहीं भूले। कांग्रेस पर हमला करने के लिए उन्होंने एक ऐसा नाम लिया, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो ब्राह्मण कार्ड खेल गए हैं। पीएम मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्रा के साथ कांग्रेस में हुए कथित अपमानजनक व्यवहार का जिक्र किया था। लेकिन, अगर पीएम मोदी की पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करें तो वह एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में भाजपा और ब्राह्मण समाज में आई कथित दूरी को दूर तो करना चाहते ही हैं, वह हिंदुत्व के उस पुख्ता एजेंडे को भी और सॉलिड करके गए हैं, जो भाजपा के वोट बैंक का आधार रहा है।

In Uttar Pradesh, PM Modi has also played the Brahmin card in the name of former CM Sripati Mishra and has also strengthened the Hindutva agenda. Mishra is the same leader who turned against Rajiv Gandhi in Shah Bano issue