रामपुर में दो लड़कियों ने आपस में रचा ली शादी, परिवार नहीं माना तो किया ये काम

Uttar Pradesh

oi-Bhavna Pandey

रामपुर, 18 अगस्‍त। इन दिनों उत्‍तर प्रदेश के रामपुर शहर में एक शादी जमकर सुर्खियों में है। यहां दो लड़कियों ने आपस में शादी करके सबको चौका दिया है। इतना ही नहीं इन दो लड़कियों ने अपनी मर्जी से एक-दूसरे से शादी करने के बाद कोर्ट में अपने बालिग होने का हवाला देकर साथ रहने की भी परमीशन हासिल कर ली है।

English summary

Rampur, two girls got married among themselves, if the family did not agree, then permission was taken from the magistrate