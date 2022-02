'वादा करो पढ़ाई करोगे, चाय नहीं बेचोगे'....... इंटरनेट पर छाया IPS सुभाष दुबे का ये Video, जानिए क्यों?

Uttar Pradesh

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 फरवरी। वाराणसी के एसीपी सुभाष चंद्र दुबे सोशल मीडिया की चर्चित हस्तियों में से एक हैं, उनके वीडियो अक्सर लोगों के बीच सुर्खियां बन जाते हैं। उनका एक वीडियो इस वक्त भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। ये वीडियो खुद सुभाष दुबे ने ही शेयर किया था। दरअसल वीडियो में सुभाष दुबे एक चाय बेचने वाले से बात कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 'वादा करो कि अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजोगे, तभी चाय पियेंगे'।

English summary

video of Varanasi IPS Subhash Dubey is becoming very viral.in Video he is telling a 13-year-old child that if you study, then you will drink your tea. here is video, please have a look.