आगरा: मृतक अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलीं प्रियंका गांधी, दिया हर संभव न्याय का भरोसा

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

आगरा, 21 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में पहले लखीमपुर खीरी घटना और अब आगरा के अरुण वाल्मीकि की मौत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मारे गए सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा पहुंची। देर रात प्रियंका गांधी ने पीड़ित वाल्मीकि परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेता ने इस घटना के लिए यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा।

मृतक सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'मैं अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सदी में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया है कि वाल्मीकि समुदाय के 17-18 लोगों को अलग-अलग जगहों से उठाकर थाने ले जाया गया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया।'

They were brutally beaten. I can't even say things which were told to me. Arun was beaten in front of his wife. His brothers met him around 2 in night & he was fine at that time. Around 2.30 am, they were told that he is dead. PM report not given to family: Priyanka Gandhi Vadra pic.twitter.com/cF1bFEeqjp