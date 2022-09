NCR की तर्ज़ पर अब UP में बनेगा SCR, जानिए क्या है सरकार की पूरी प्लानिंग

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 03 सितंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) बनाने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात अपने आधिकारिक आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद और सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है जिसके तहत लखनऊ और उसके आसपास के जिलों जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को एससीआर में शामिल किया जा सकता है।

English summary

On the lines of NCR, now SCR will be made in UP, complete planning of the government