नोएडा में सोसाइटी अध्यक्ष के चुनाव में बवाल, 2 गुटों में झड़प, 2 सिक्योरिटी गार्ड हिरासत में

Uttar Pradesh

oi-Pallavi Kumari

Noida Hyde Park society clash: उत्तर प्रदेश के नोएडा के हाइड पार्क सोसाइटी के अपार्टमेंट में ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनावों में विवाद हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे लोगों के दो गुटों में कल झड़प हुई । गार्ड्स और रहवासियों के बीच पहले बवाल हुआ और फिर दोनों गुटों के बीच हाथापाई हुई। 2 महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। वहीं शिकायत दर्ज करने के बाद दोनों गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। ये मामला सेक्टर 78 हाइड पार्क सोसाइटी का है।

इस मामले को लेकर थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई गई हैं। डीसीपी नोएडा ने कहा कि पूरा विवाद नोएडा के हाइड पार्क सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

#WATCH | UP: Two groups of people supporting different candidates for post of Apartment Owners Association President of Noida's Hyde Park society got into a clash yesterday. 2 women had minor injuries. Complaint registered, 2 guards detained: DCP Noida

(Vid source: Viral video) pic.twitter.com/SCHfwwM9w9