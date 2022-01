100 साल से अधिक उम्र के 39,000 से ज्यादा वोटर यूपी में करेंगे मतदान, जिलेवार आंकड़ा देखिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 5 जनवरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 40 हजार ऐसे वोटर भी मतदान कर सकेंगे, जिनकी उम्र 100 साल या उससे भी अधिक है और वह देश की आजादी से पहले से चुनाव प्रक्रिया को देखते आए हैं। चुनाव आयोग ने इन अति-बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए कई विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें घर पर बैलट पेपर पहुंचाने से लेकर पोलिंग बूथ तक की व्यवस्थाएं शामिल हैं। संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सौ वर्ष से अधिक के मतदाता अलीगढ़ जिले में हैं, जबकि सुल्तानपुर में उनकी तादाद सबसे कम है। हम यहां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पूरी जिलेवार लिस्ट भी दे रहे हैं।

English summary

This time in the UP elections, a total of 15. 02 crore voters will take part in the voting, the age of about 40 thousand voters is beyond 100 years