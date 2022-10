MP-Gujarat-Rajasthan विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटीं Mayawati,BSP नेताओं को क्या मिला टास्क

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

Uttar Pradesh की पूर्व सीएम और Bahujan Samaj Party की मुखिया मायावती ने MP-Gujarat-Rajasthan में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने इन चुनावी राज्यों में अपनी कोर टीम के सदस्यों की तैनाती कर दी है। बहनजी ने सभी नेताओं को टास्क पकड़ाया है और चुनावी तैयारियों और बैठकों की समय समय पर फीडबैक मांगी है। ये नेता सीधे मायावती के सम्पर्क में रहेंगे और चुनावी राज्यों में चल रही तैयारियों की जानकारी बीएसपी सुप्रीमो को देते रहेंगे। बसपा की कोशिश है कि यूपी में विधानसभा चुनाव में मिली हार की कसक को इन चुनावी राज्यों में पूरी की जाए।

English summary

BSP Chief Mayawati has started the exercise to implement her preparations for the assembly elections to be held in Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. In this regard, Mayawati has asked all the leaders to give feedback on the programmes.