PM मोदी के 'लाल टोपी' वाले बयान पर बोले अखिलेश, ये 'लाल टोपी और लाल पोटली' सिखाएगी BJP को सबक

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

लखनऊ, जनवरी 29। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन लगातार बीजेपी पर हमलावर है। सपा की तरफ से अखिलेश यादव और आरएलडी के तरफ से जयंत चौधरी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले एक महीने से 'लाल टोपी' की चर्चा खूब हो रही है और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने पिछले महीने गोरखपुर में एक रैली में दिए अपने बयान से की थी। पीएम के बयान पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यही 'लाल टोपी और लाल पोटली' बीजेपी को सबक सिखाएगी।

भाजपा को यूपी में मिलेगी 0 सीट- अखिलेश यादव

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "आने वाले चुनाव में ये 'लाल टोपी और लाल पोटली' ही बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी को गिराने के लिए किसान तैयार है और बीजेपी को यूपी से भगाने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में भाजपा को 0 सीट मिलेगी क्योंकि पश्चिमी यूपी के लोग बीजेपी का सूरज हमेशा के लिए अस्त कर देंगे।"

This 'Lal Topi & Lal Potli' comprising grains will teach them a lesson. Farmers are ready to topple BJP. We urge them to shoo the BJP away from UP...BJP will get 0 (seats)as people of Western UP will set the sun of BJP forever:SP chief Akhilesh Yadav on PM Modi's 'Lal Topi' jibe pic.twitter.com/cB2VsLnFYZ